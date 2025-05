Lazio, Lotito ha spronato la squadra prima della sfida con la Juve: l’incontro a Formello. I dettagli in vista della gara di stasera

Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito ieri sarebbe andato a Formello per spronare la squadra in vista della sfida di questa sera della Lazio con la Juve, importantissima in ottica Europa.

Il presidente avrebbe chiesto alla squadra determinazione per la sfida contro i bianconeri, l’eventuale vittoria dei capitolini sarebbe il primo passo per assicurarsi un posto in Champions.