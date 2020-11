Claudio Lotito è arrivato in Via Allegri presso la sede della Figc dove a breve si terrà il Consiglio Federale. Ecco il momento del suo arrivo.

#Lazio, l’avvocato #Gentile chiede alla Procura Figc il rinvio dell’audizione del responsabile sanitario del club, Ivo Pulcini. Dovrebbe essere ascoltato giovedì. Intanto, il presidente #Lotito è arrivato in via Allegri per il Consiglio Federale pic.twitter.com/YywQhyIkSp

— Valerio A. Cassetta (@ValerioCassetta) November 9, 2020