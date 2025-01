Lazio, Lotito deve aiutare Baroni. Da Petkovic a Sarri, passando per Inzaghi: quando il mercato poteva fare la differenza

Lazio, ecco il confronto tra girone di andata e ritorno nelle migliori stagioni dell’era Lotito. Spesso i biancocelesti sono peggiorati

La Lazio è chiamata ad intervenire in fase di calciomercato per dare continuità a quanto di buono fatto da Marco Baroni in questa prima parte di stagione. Quarto posto in Serie A con 35 punti, qualificazione agli ottavi di Europa League e pass strappato per i quarti di Coppa Italia. Tante volte però, nel corso dell’era Lotito, dopo un’ottima prima parte di stagione, per motivi legati alla rosa, c’è stato un calo nella seconda parte.

Questi i risultati migliori al termine del girone di andata, con conseguente piazzamento finale:

2012/13: 2° posto 39 punti –> 7° posto 61 punti (Petkovic)

2014/15: 5° posto 31 punti –> 3° posto 69 punti (Pioli)

2016/17: 5° posto 37 punti –> 5° posto 70 punti (Inzaghi)

2017/18: 5° posto 40 punti –> 5° posto 72 punti (Inzaghi)

2019/20: 3° posto 42 punti –> 4° posto 78 punti (Inzaghi)

2022/23: 3° posto 37 punti –> 2° posto 74 punti (Sarri)

Solamente in due stagioni i biancocelesti non hanno fatto peggio nel girone di ritorno. Con Pioli nel 2014/15 (8 punti in più) e con Sarri nel 2022/23, stesso numero di punti.