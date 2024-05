Lazio, l’Olimpico si prepara a riaccogliere Eriksson: ecco chi sarà presente per l’evento. Gli ultimi aggiornamenti

Dopo la celebrazione degli eroi del ’74 due settimane fa, stavolta sarà il turno di un altro personaggio il cui nome è inciso nella storia della Lazio: l’Olimpico riaccoglierà Sven Goran Eriksson.

L’allenatore svedese era già stato ospite della Lazio il 19 marzo 2023, in occasione del derby di ritorno della scorsa stagione. La sua passerella sotto la Curva Nord regalò un momento emozionante a tutto l’Olimpico, grato a Eriksson per le imprese regalate. Stavolta con la Lazio Eriksson chiuderà un giro di incontri molto emozionanti con le sue ex squadre, strette a lui dopo la terribile notizia della malattia annunciata a gennaio. Domenica ad accoglierlo ci saranno i suoi ragazzi, che, come riporta il Corriere dello Sport, saranno guidati da Marcelo Salas, in arrivo dal Cile.