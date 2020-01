Lazio, lo striscione del Club New York per la Supercoppa – FOTO

Lazio, il club di New York ha affisso uno striscione davanti al ponte di Brooklyn in onore della Supercoppa vinta lo scorso 22 dicembre

Il 2019 biancoceleste si è concluso con la conquista di una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana: proprio quest’ultima è stata oggetto dell’omaggio fatto dal Lazio Club New York. In occasione del capodanno è stato affisso infatti uno striscione in onore della vittoria dello scorso 22 dicembre contro la Juventus a Riyad. «La storia lo impone, Lazio campione!»: queste le parole che si vedono davanti al ponte di Brooklyn. Ecco la foto:

Visualizza questo post su Instagram BUON ANNO Un post condiviso da Lazio ClubNYC GiorgioChinaglia (@l_c_n_y_c) in data: 1 Gen 2020 alle ore 1:09 PST