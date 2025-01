Lazio, aggiornata la lista per la Serie A: ecco chi rientra in squadra

Lazio, aggiornata la lista per la Serie A: con la crisi degli infortuni e in attesa dei rinforzi, Baroni reintegra due fuori rosa

La Lazio ha aggiornato la lista della rosa per la Serie A: con il problema degli infortuni Marco Baroni ha deciso di reintegrare in gruppo Basic e Hysaj in attesa dei rinforzi del calciomercato. Ecco la lista aggiornata.

LISTA SERIE A

Basic (Over 22)

Castellanos (Over 22)

Castrovilli (Over 22)

Dele-Bashiru (Over 22)

Dia (Over 22)

Gigot (Over 22)

Guendouzi (Over 22)

Isaksen (Over 22)

Mandas (Over 22)

Marusic (Over 22)

Noslin (Over 22)

Pellegrini (Over 22)

Pedro (Over 22)

Romagnoli (Over 22)

Tavares (Over 22)

Zaccagni (Over 22)

Hysaj (Over 22 formati in Italia)

Lazzari (Over 22 formati in Italia)

Provedel (Over 22 formati in Italia)

Rovella (Over 22 formati in Italia)