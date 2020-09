Lazio, lista bloccata: in arrivo Pereira: da Caicedo a Lukaku, i nomi in uscita

Oltre agli arrivi, in casa Lazio tiene banco la questione legata alle partenze. Ecco chi potrebbe lasciare Formello.

L’operazione di Correa, nata un paio di settimane fa, è praticamente chiusa. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Ora c’è da capire chi uscirà per fargli posto in rosa. Il maggior indiziato è Caicedo (Sampdoria e club del Qatar e arabi su di lui), ma occhio a Lukaku. In uscita Bastos (Porto e Besiktas), Wallace e Durmisi. Smentite le notizie dalla Danimarca su Vavro in prestito al Copenaghen.