Lazio letale nel secondo tempo: il curioso dato sui biancocelesti

La Lazio è letale nel secondo tempo: anche contro il Sassuolo la vittoria è arrivata grazie ad un gol segnato nella ripresa

La Lazio conquista tre punti fondamentali nella rincorsa Champions e supera il Sassuolo per 2-1. Al vantaggio iniziale di Caputo hanno risposto un’incornata di Milinkovic-Savic a metà primo tempo e alla rete del solito Immobile nella ripresa.

E sono proprio i secondi tempi a far grande la squadra di Inzaghi. Come riporta Lazio Page, La Lazio ha segnato per il 12° secondo tempo consecutivo in casa, striscia più lunga d’Europa, e contemporaneamente ha interrotto la striscia di 6 secondi tempi con gol e 6 secondi tempi con più gol del primo tempo (anch’esse prime in Europa) del Sassuolo.