Lazio, Leiva potrebbe ancora vincere la Premier del 2014

Continua la bufera attorno al Manchester City: ora è in bilico anche il titolo conquistato nel 2014. Leiva arrivò secondo con il Liverpool

Dopo l’esclusione dalle coppe europee per due anni e la maxi multa, il City rischia di avere un’altra sanzione per aver violato il Financial Fair Play.

Dalle prime indiscrezioni uscite la Uefa avrebbe riscontrato delle incongruenze anche nella stagione 2013/14, annata in cui i Citizens hanno conquistato la Premier League superando il Liverpool di due punti. A quanto pare quel titolo potrebbe essere revocato ed andare nella bacheca dei Reds. Indirettamente è coinvolto anche il giocatore della Lazio Leiva, che in quell’anno militava nel Liverpool e quindi potrebbe diventare campione d’Inghilterra a distanza di sei anni. Scopriremo nei prossimi giorni come si evolverà la questione.