Lazio, Leiva torna e si prende il record: nessun brasiliano come Lucas in Europa

Fremeva davanti alla televisione per sostenere la squadra, non ha potuto aiutarla sul rettangolo verde. Lucas Leiva era stato squalificato per due turni dal Giudice Sportivo a seguito del rosso rimediato a Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020, dunque non ha potuto prendere parte alle sfide con Parma e Atalanta di questa edizione della seconda manifestazione calcistica nazionale per valore.

Il numero 6 però è pronto a spodestare Escalante e a riprendersi il posto in cabina di regia in Serie A, proprio domenica, sempre a Bergamo con i nerazzurri. Come riporta Opta, sarà la partita numero 350 del giocatore in maglia Lazio nei cinque maggiori campionati europei: Leiva sarà il primo tra i centrocampisti e gli attaccanti brasiliani a tagliare questo traguardo negli anni 2000.