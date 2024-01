Lazio-Lecce, le probabili scelte di Sarri e D’Aversa

Lazio-Lecce, alla vigilia del match casalingo contro la formazione pugliese queste dovrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori

Archiviata la vittoria nel derby con la Roma, domenica pomeriggio la Lazio ha l’obbligo di confermarsi anche in campionato e proseguire la scia positiva e non perdere terreno per l’Europa. Di fronte avrà però il Lecce a caccia di punti per la salvezza, e queste dovrebbero essere le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza. All. D’Aversa.