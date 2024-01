Lazio-Lecce, il dato attuale relativo alla vendita dei biglietti

Lazio-Lecce, a pochi giorni dalla partita contro i pugliesi ecco l’attuale dato relativo alla vendita dei biglietti

Archiviata la partita con la Roma e l’euforia per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, la Lazio domenica torna in campo per la sfida con il Lecce. Per la partita con la formazione pugliese, la squadra di Sarri potrà contare sui suoi tifosi visto che attualmente il dato dei tagliandi è di 9mila di cui 1700 dei tifosi ospiti, oltre ai 30mila abbonati.