Oliver Provstgaard potrebbe partire dalla panchina contro il Lecce dopo i 180 minuti disputati con la Danimarca. Gennaro Gattuso valuta il turnover e pensa a Doekhi al fianco di Diogo Leite: le ultime novità da Formello

La Lazio si prepara alla ripresa del campionato con una possibile novità nel reparto difensivo. In vista della sfida contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15 allo Stadio Olimpico, Gennaro Gattuso sta valutando la possibilità di concedere un turno di riposo a Oliver Provstgaard. Il difensore danese, protagonista degli ultimi impegni internazionali, ha accumulato 180 minuti con la propria Nazionale, un minutaggio significativo che potrebbe spingere l’allenatore a gestirne le energie. Il principale candidato a sostituirlo sarebbe Danilho Doekhi, pronto a formare una nuova coppia centrale con Diogo Leite. Una soluzione che permetterebbe a Gattuso di preservare Provstgaard in vista dei numerosi appuntamenti delle prossime settimane.

Provstgaard verso il riposo contro il Lecce: pesano i 180 minuti con la Danimarca

La sosta per le Nazionali ha rappresentato un appuntamento particolarmente impegnativo per Oliver Provstgaard. Il difensore della Lazio è stato utilizzato con continuità dalla Danimarca, disputando entrambe le partite previste durante la pausa internazionale.

Il classe 2003 ha raccolto complessivamente 180 minuti, confermando la fiducia del commissario tecnico Brian Riemer. Un dato che testimonia la considerazione conquistata dal centrale, ma che obbliga anche lo staff biancoceleste a valutare attentamente la gestione delle energie.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Gattuso starebbe pensando di concedergli un turno di riposo contro il Lecce, evitando di sottoporlo a un ulteriore impegno ravvicinato. Non si tratterebbe quindi di una bocciatura tecnica, ma di una possibile scelta legata alla necessità di mantenere il giocatore nelle migliori condizioni. La decisione definitiva arriverà dopo le ultime sedute di allenamento e la rifinitura.

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Doekhi scalpita: possibile occasione da titolare contro il Lecce

L’eventuale esclusione di Provstgaard dall’undici iniziale aprirebbe le porte a Danilho Doekhi. Il difensore olandese rappresenta infatti una delle principali alternative a disposizione di Gennaro Gattuso per il centro della retroguardia. Il tecnico starebbe valutando la possibilità di schierarlo dal primo minuto contro il Lecce.

Una scelta che consentirebbe alla Lazio di gestire il minutaggio del centrale danese senza rinunciare a un giocatore abituato a confrontarsi con avversari di alto livello. Doekhi potrebbe inoltre ritrovare una conoscenza importante come Diogo Leite, con il quale ha già condiviso l’esperienza all’Union Berlino.

I due conoscono quindi le rispettive caratteristiche e potrebbero beneficiare dell’intesa sviluppata durante la precedente esperienza in Bundesliga. Al momento resta comunque un’ipotesi: la titolarità dell’olandese non è stata confermata ufficialmente.

Diogo Leite pronto a guidare la difesa: Šutalo resta indisponibile

La gestione di Provstgaard si inserisce in una situazione difensiva già condizionata dall’infortunio di Josip Šutalo. Il centrale croato è alle prese con una lesione muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni, riducendo le alternative a disposizione dell’allenatore.

Per questo motivo, Diogo Leite appare destinato a trovare spazio dal primo minuto contro la formazione salentina. Il portoghese rappresenta una soluzione importante soprattutto nella costruzione del gioco dal basso, grazie alla capacità di gestire il pallone e partecipare allo sviluppo della manovra.

L’eventuale coppia Leite-Doekhi permetterebbe alla Lazio di schierare due difensori che hanno già giocato insieme, un aspetto potenzialmente utile per l’organizzazione del reparto. Gattuso dovrà comunque valutare attentamente gli equilibri della linea arretrata, soprattutto considerando l’importanza di riprendere il campionato con una prestazione solida.

Gattuso ritrova i nazionali: attenzione alla gestione delle energie

La giornata di oggi ha permesso a Gennaro Gattuso di ritrovare a Formello i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Un passaggio fondamentale per completare la preparazione della partita contro il Lecce. Il tecnico dovrà adesso valutare le condizioni dei calciatori reduci da trasferte internazionali e impegni ravvicinati.

Tra quelli maggiormente utilizzati durante la sosta figurano proprio Provstgaard e Gustav Isaksen, entrambi protagonisti con la Danimarca. La possibilità di effettuare alcune rotazioni nasce dalla volontà di evitare un eccessivo affaticamento in vista del calendario delle prossime settimane.

La Lazio sarà infatti chiamata ad affrontare diversi appuntamenti importanti, nei quali poter contare su una rosa fisicamente pronta rappresenterà un elemento fondamentale. Il turnover potrebbe quindi diventare uno strumento importante per mantenere alta l’intensità delle prestazioni.