Lazio Lecce, tutti gli aggiornamenti sulla vendita biglietti: ecco tutti gli aggiornamenti dal Club

Lazio Lecce, tutte le informazioni necessarie circa la vendita dei biglietti nella sfida contro i pugliesi: le ultime

Dopo la sfida contro l’Inter, ci sarà la partita Lazio Lecce a decidere come finirà il campionato dei biancocelesti. In particolare i capitolini dovranno affrontare questa partita con tutto il supporto possibile per riuscire a raggiungere l’obiettivo Champions League. Ecco tutte le informazioni diffuse dal Club attraverso il proprio sito ufficiale:

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per l’ultima gara di campionato di Serie A, Lazio-Lecce, che si svolgerà domenica 25 maggio alle ore 15:00, con la precisazione che la data e l’orario dell’evento sono ancora da definire. È stata attivata una speciale tariffa Pack 4 insieme, che consente di acquistare 4 biglietti dello stesso settore a un prezzo vantaggioso; per usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti contemporaneamente. I biglietti possono essere acquistati presso ON-LINE tramite il circuito Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket. Le tariffe agevolate per Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, possono essere acquistate solo presso i negozi Lazio Style 1900. Inoltre, tutti coloro che sono in possesso della Fidelity Card Millenovecento o Eagle e non sono abbonati, possono richiedere, al momento dell’acquisto (anche online), che il titolo d’ingresso venga caricato elettronicamente sulla stessa. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale della S.S. Lazio».