Allenamento Lazio, le ultime da Formello in vista della partita contro il Napoli

Allenamento Lazio, a pochi giorni dalla sfida interna contro gli azzurri tutte le ultime notizie da Formello in vista del match di domenica

Archiviata e metabolizzata la sconfitta contro l’Inter, la Lazio domenica sfida il Napoli di Mazzarri per ripartire in campionato. La squadra sta proseguendo il lavoro in vista della sfida contro gli azzurri, e ha svolto quest oggi una doppia sessione di lavoro.

L`allenamento mattutino si è basato un lavoro tattico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti. Mentre per quanto riguarda il pomeriggio la squadra ha lavorato in maniera collettiva sulla tattica in vista della gara contro il Napoli. La squadra tornerà a lavoro domani alle 15.