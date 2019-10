Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di martedì 8 Ottobre

Il nuovo colore della maglia degli Azzurri e la girandola degli allenatori che stravolgerà le panchine di qualche club di Serie A, sono i temi di apertura dei principali quotidiani sportivi nazionali. Fa discutere il colore verde scelto per la casacca della squadra del ct Mancini, mentre Pioli è pronto a subentrare a Giampaolo nella guida del Milan.

In casa Lazio, gli elogi sono tutti per Immobile: «Metti Ciro e il gol raddoppia». Apre così l’edizione romana del Corriere dello Sport.