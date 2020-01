Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 10 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: le notizie del 10 gennaio 2020

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi trattano sia di corsa scudetto che di calciomercato. Il Corriere dello Sport apre con «L’ora Capitale» riferendosi ai due big match che andranno in scena all’Olimpico durante questo weekend a un giorno di distanza: Lazio-Napoli da una parte, Roma-Juve dall’altra. Spazio anche al calciomercato per il ritorno in Serie A di Patrick Cutrone con la maglia della Fiorentina.

Notizia di apertura per TuttoSport con «Salvatoro Sirigu!» in merito al passaggio del Torino ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Mazzarri infatti dopo aver rimediato un 1-1 nel tempo regolamentare contro il Genoa, è uscita vittoriosa ai rigori grazie a una parata del portiere Granata. Ampio spazio infine per il calciomercato bianconero con «Il futuro della Juve vale già 250 milioni» sul bottino messo in cassaforte con gli investimenti su De Ligt e Kulusevki.