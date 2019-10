Lazio, le prime pagine dei quotidiani del 24 Ottobre 2019

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 24 Ottobre 2019

È la Champions League l’argomento di apertura dei principali quotidiani sportivi. L’Inter ed il Napoli vincono in Europa e il Corriere dello Sport titola: «Napoli da baciare» e «Conte alla Mou». Prima pagina dedicata ai nerazzurri anche per La Gazzetta dello Sport dove gli elogi sono tutti per il baby d’oro Sebastiano Esposito, «Inter Oktoberfest» recita il quotidiano rosa.

Su Tuttosport, invece, c’è spazio anche per i bianconeri: «Juventus uova Era».

L’edizione romana apre con la Lazio, stasera impegnata contro il Celtic: «Lazio, l’Europa in una notte».