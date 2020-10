Lazio, Lazzari: «Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l’Inter»

Manuel Lazzari è stato intervistato per il match program relativo al match di oggi tra Lazio e Inter.

In vista del match tra Lazio ed Inter, in programma oggi ore 15:00, Manuel Lazzari è stato intervistato per il match program pubblicato dalla S.S. Lazio sul proprio sito ufficiale:

«Il mister ci ha fatto rivedere degli spezzoni di gara contro l’Atalanta. Siamo consapevoli di ciò che non è andato, ma il risultato non rispecchia ciò che si è visto sul campo. Siamo consapevoli della forza che abbiamo, ma dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti.

Siamo ancora alla terza giornata, ma vale sempre tre punti e sarà importante come il match dell’anno scorso. Affronteremo una grande squadra che ogni anno acquista gente di livello, ma abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Abbiamo due moduli identici, ci saranno molti duelli singoli in campo, dobbiamo essere bravi a mettere in campo la stessa intensità e qualità. Solo cosi potremo portare a casa un risultato positivo».