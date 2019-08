Lazio, Lazzari ko: frattura alla mano, domani l’operazione! I tempi di recupero…

Brutte notizie per Inzaghi: a Manuel Lazzari è stata riscontrata una frattura alla mano destra: starà fuori 25-30 giorni

Non arrivano buone notizie dalla Paideia: Manuel Lazzari ha subito una frattura al III metacarpo della mano destra. L’esterno si sottoporrà nella giornata di domani all’intervento chirurgico. L’operazione si svolgerà a Villa del Rosario. Il nuovo acquisto sarà indisponibile per i prossimi 25-30 giorni (salterà le prime due giornate di Serie A contro Sampdoria e Roma). L’unica possibilità per averlo, almeno nell’elenco dei convocati per il derby, è il tutore che Lazzari potrebbe indossare.

Un brutto colpo per Inzaghi in vista dell’esordio in campionato previsto il 25 agosto contro la Sampdoria. Considerando anche l’indisponibilità di Adam Marusic, sulla fascia destra l’unica possibilità è Patric o adattare Lulic con Jony sulla sinistra. Valutazioni che Inzaghi farà la prossima settimana.