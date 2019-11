Lazio, Lazzari festeggia infarinato dai compagni – VIDEO

Lazio, Manuel Lazzari oggi compie gli anni e i compagni lo festeggiano con la farina in un video su Facebook

Tanti auguri Manuel Lazzari! Oggi il numero 29 della Lazio spegne 26 candeline e ha passato la giornata a Formello per la preparazione del match di domenica pomeriggio contro l’Udinese. In un video sul profilo Facebook della società, Ciro Immobile armato di farina e uovo, attacca Lazzari insieme agli altri compagni e lo infarinano per bene. Di seguito lo scherzo:



