Lazzari: L'Udinese la squadra più strutturata del campionato

Il giocatore della Lazio, Manuel Lazzari, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo la gara pareggiata contro l’Udinese.

SULL’UDINESE – «Sapevamo che non potevamo giocare con i calci lunghi perché sono la squadra più strutturata del campionato, venivano alti e non era facile uscire da dietro. Noi abbiamo dato il massimo e siamo stati bravi a pareggiarla subito, peccato non sia arrivato il secondo gol. Loro non hanno quasi mai impegnato Provedel, a parte nell’occasione del gol. Abbiamo fatto una partita con voglia».