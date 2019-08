Lazio-Lazio Primavera 12-0: en plein dei ragazzi di Inzaghi. Infortunio alla mano per Lazzari

La Lazio vince anche l’ultima amichevole stagionale: contro la Primavera finisce 12-0

La Lazio non ne sbaglia una e supera nell’ultimo test anche la Primavera biancoceleste con il punteggio di 12-0. Inzaghi parte con il classico 3-5-2: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Nel primo tempo arrivano i gol di Immobile, Luis Alberto, Vavro, Correa e la tripletta di Parolo. Ispiratissimo Luis Alberto che ha incantato tutti con assist e giocate di classe. Nelle ripresa sempre 3-5-2 con Inzaghi che però cambia gli interpreti: Guerrieri; Luiz Felipe, Armini, Bastos; Patric, Anderson, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye e il giovane attaccante della Primavera Nimmermeer. I gol portano la firma di Patric, Berisha, e dei baby Nimmermeer (doppietta) e Scaffiadi. Buona prova per tutti i big in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria.

INFERMERIA – Arriva purtroppo una brutta notizia per Inzaghi: Manuel Lazzari a cinque minuti dalla fine del primo tempo ha dovuto abbondanare il terreno da gioco: l’ex Spal dopo uno scontro con Falbo ha accusato un problema alla mano destra. Il terzino è rimasto a terra visibilmente dolorante e ha dovuto abbandonare il terreno da gioco. Inzaghi incrocia le dita. Contro la Samp non ci saranno sicuramente Caicedo, Lukaku e Marusic. Mentre proveranno a recuperare in extremis Lulic e Milinkovic. Fuori rosa Wallace e Durmisi che sono in cerca di una sistemazione. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio.