Lazio, la società punta a valorizzare il ritorno in Champions con la campagna abbonamenti. L’obiettivo è quello di superare i circa 26 mila abbonati di quest’anno

Come riporta il Corriere dello Sport sta per nascere la nuova campagna abbonamenti per la Lazio. Oggi potrebbe andare in scena una riunione operativa tra Lotito e il resto della società per analizzare tutte le opportunità e valorizzare il ritorno della squadra in Champions.

I prezzi sono più o meno sullo stesso livello degli ultimi anni, la prelazione per gli abbonati e la possibilità per chi invece non aveva sottoscritto la tessera l’anno scorso di acquistare posti in Tribuna Tevere, Tribuna Monte Mario e Distinti Sud. In più potrebbe esserci a partire da questa stagione l’apertura, almeno parziale, della Curva Maestrelli. L’obiettivo è quello di superare i circa 26 mila abbonati di quest’anno e sfondare il muro dei 30 mila. Sarebbe il primato assoluto nell’era Lotito. Trattative in corso anche per lo sponsor. Binance non sarà più sulla maglia dal prossimo anno.