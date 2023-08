Stasera l’Olimpico aprirà finalmente le porte alla Lazio ed i suoi tifosi, nel match contro il Genoa, valido per la seconda giornata.

La società ha voluto postare un video per celebrare il ritorno a casa

There's no place like home! 🩵 pic.twitter.com/DEScJWCAiz

