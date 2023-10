Lazio, la serie A omaggia l’esercito di Kamada presente allo stadio – VIDEO

Lazio, la Lega celebra i numerosi tifosi giapponesi presenti nel settore dello stadio Olimpico per sostenere Daichi

Uno dei protagonisti della vittoria contro l’Atalanta è stato Daichi Kamada, che ha contribuito alla vittoria seppur in extremis della Lazio contro l’Atalanta. L’ex Eintracht però non si è sentito solo, perchè in curva erano presenti alcuni sostenitori giapponesi che hanno dato il loro calore verso il calciatore.