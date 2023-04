Lazio, la sconfitta contro il Torino fa felice il Napoli: il motivo

Lazio, la sconfitta di ieri pomeriggio della squadra di Sarri fa felice il Napoli di Spalletti, ecco il motivo

Non ci voleva per la Lazio la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Torino, perchè rallenta leggermente la corsa Champions della squadra di Sarri. I tre punti persi contro i granata non solo riaprono la corsa alla massima competizione, ma fanno sorridere anche il Napoli.

La squadra di Spalletti grazie a questo risultato, qualora dovesse vincere oggi contro la Juventus e la successiva con la Salernitana, e i biancazzurri perdono o pareggiano contro l’Inter, vincerà il suo terzo scudetto della sua storia.