Contro il Crotone, la Lazio è tornata a mantenere la porta inviolata

Contro il Crotone, la Lazio ha saputo mantenere inviolata la propria porta. Un dato che non si verificava da 10 partite ufficiali, quasi due mesi fa. L’ultima volta era stata in occasione della vittoria contro il Cagliari per 0-2 in terra sarda del 26 settembre scorso nell’esordio in campionato