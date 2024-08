Lazio, la PARTENZA è un problema: sempre un GOL SUBITO nei primi minuti

Lazio, anche contro l’Udinese un gol subito nei primi minuti come contro il Venezia: c’è un problema di approccio alla partita

La sconfitta con l’Udinese mette in luce un problema nell’approccio della Lazio alle partite: per la seconda volta consecutiva, come a Venezia, la squadra di Marco Baroni è andata in svantaggio nei primi minuti di partita.

In casa con i lagunari era stato Andersen a mettere a segno la prima rete della partita al 3′. In quel caso la reazione dei biancocelesti aveva portato alla rimonta. Ieri invece a Lucca sono bastati 5′ per portare in vantaggio i friulani, ma in questa circostanza la rimonta non c’è stata. In questi giorni Marco Baroni dovrà lavorare sulla concentrazione della squadra per evitare che partire con un gol sotto diventi una brutta abitudine.