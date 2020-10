Lazio, la nuova lista: fuori Ramos e Vavro, dentro Muriqi e Fares

Aggiornamenti nella lista della Lazio consegnata alla Lega Serie A.

La Lazio ha consegnato la nuova lista dei 25 giocatori per il campionato, anch’essa provvisoria. Fuori Luiz Felipe e Vavro infortunati, dentro Muriqi per far scontate al kosovaro il turno di squalifica che gli è stato comminato in Turchia, e anche Fares, che per stessa ammissione del tecnico andrà al massimo in panchina.

l’elenco completo dei 25 di oggi.

OVER 22 – Reina, Lukaku, Bastos, Radu, Akpa Akpro, Patric, Lucas Leiva, Djavan Anderson, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Marusic, Kiyine, Fares, Correa, Caicedo, Muriqi;

OVER 22 FORMATI IN ITALIA – Acerbi, Parolo, Lazzari, Immobile.