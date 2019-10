Lazio, Immobile celebrato dalla Nazionale – FOTO

Immobile celebrato dalla Nazionale. il centravanti della Lazio è il giocatore con la media voto più alta, secondo i media sportivi

Ciro Immobile è in splendida forma. Il numero 17 è tornato a segnare a ritmi impressionanti, rientrando di prepotenza nella lista dei candidati per la Scarpa d’Oro e in testa alla classifica dei marcatori della Serie A. Con la doppietta di ieri, siglata sul campo del Bologna, si è anche meritato il plauso della Nazionale: sull’account instagram degli Azzurri è stato celebrato come il miglior giocatore italiano, nella media voto della 7^ giornata di campionato.

I numeri sono dalla sua parte e con essi anche la fiducia di Mancini che lo ha convocato per i prossimi impegni in programma.