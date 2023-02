Lazio, la missione di Sarri: recuperare Cancellieri

Servirà anche il contributo di Cancellieri alla Lazio per cercare di centrare il quarto posto in campionato: Sarri vuole recuperarlo

Maurizio Sarri vuole recuperare Matteo Cancellieri. Come riporta Repubblica Roma, dopo una prima parte di stagione costellata da spezzoni di gara positivi per atteggiamento e voglia, l’ex Verona si è spento perdendo fiducia e sicurezza.

Domani, contro il Verona, sua ex squadra (contro la quale all’andata gli fu annullato un gol), l’esterno spera di avere una chance: Sarri ha bisogno di lui anche per far rifiatare gli altri attaccanti della Lazio.