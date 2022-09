Lazio, la media gol nelle sfide col Verona è da record: il dato

La Lazio ha una media di 2.4 reti a partita contro il Verona a partire dal 1° gennaio 2001: il dato dei biancocelesti impressiona

La sfida di oggi tra Lazio e Verona potrebbe essere ricca di gol. Le statistiche della Lega Serie A infatti riportato un dato molto particolare: ecco quale.

La Lazio ha segnato una media di 2.4 reti a partita in Serie A TIM contro l’Hellas Verona nel XXI secolo (cioè dall’1 gennaio 2001 in avanti) – 41 in 17 sfide – la media più alta rispetto a qualsiasi avversaria affrontata almeno 10 volte nel periodo.