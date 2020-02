Lazio, la mamma di Zaniolo sui cori:«Una loro scelta come usare le parole»

Francesca Costa, madre di Zaniolo parecchie volte beccata dalla curva della Lazio, ha parlato a Radio Globo riguardo gli sfottò

Francesca Costa, resasi famosa più per le sue foto su Instagram che per essere la madre di Nicolò Zaniolo, da tempo si battibecca a distanza con i tifosi della Lazio per i vari sfottò e per le esternazioni sui social in risposta.

Questa mattina la mamma del centrocampista della Roma è intervenuta a Radio Globo parlando anche dei cori dedicatigli dal tifo biancoceleste: «Non mi sono mai sentita offesa, come dicono loro è uno sfottò poco carino nei confronti di una donna, ma è una loro scelta come usare le parole. Quello che mi dava fastidio è che me li scrivono in privato. E questo va al di là del calcio. In realtà sono contenta da un lato, perché quando Nicolò si è fatto male, tantissimi della Lazio, che potrebbero avercela con lui vista la rivalità, hanno manifestato la vicinanza a lui in tanti modi e con tanti messaggi. Non c’è solo la parte negativa, sarebbe riduttivo allargarla a tutti. Ci sono questi che sono stati molto molto carini».