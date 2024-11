Lazio, la Lega serie A elogia Dia con un bel post dopo la sua rete che sblocca il match con il Cagliari – VIDEO

Lazio, la Lega elogia il centravanti biancoceleste dopo la sua prodezza che ha permesso alla squadra di Baroni di passare in vantaggio con il Cagliari

Meglio di cosi non poteva iniziare il match della Lazio, la quale grazie alla rete di Dia è passata in vantaggio. L’ex Salernitana grazie alla prodezza che non ha dato scampo a Scuffett ha raggiunto quota 3 reti stagionali in 9 presenze, e questa contro i sardi gli ha permesso di guadagnarsi un bellissimo post da parte della Lega di serie A in suo onore