Lazio, la lega esalta sui social Tavares e Pedro dopo il gol del 2-0 – VIDEO

Lazio, la Lega esalta dopo la rete che vale il doppio vantaggio i due calciatori autori della rete che sta consolidando la vittoria al Sinigaglia

Missione quasi compiuta per la Lazio, la quale a metà della prima frazione di gioco contro il Como conduce con un netto 2-0 grazie a Castellanos e Pedro. A proposito dello spagnolo, la Lega sui social esalta l’ex Barcellona in un video celebrativo in cui inserisce anche Tavares autore del passaggio che ha portato alla rete l’iberico