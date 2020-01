Lazio, la gioia di Cataldi ma Immobile lo bacchetta: «Smettila con le pizze!» FOTO

Lazio, Danilo Cataldi festeggia la vittoria contro il Brescia e Immobile lo bacchetta per l’esultanza su Instagram

Il 2020 è iniziato con una grande vittoria per la Lazio di Inzaghi e tutti i giocatori hanno mostrato sui social la loro gioia immensa. Tra questi c’è anche Cataldi che pubblica un post su Instagram con scritto: «Vittoria fondamentale». La foto mostra il numero 32 intento a esultare insieme a Ciro Immobile, autore del gol della vittoria in pieno recupero. Ed è proprio il numero 17 a bacchettare Cataldi nei commenti: «La vuoi finire di tirarmi le pizze?» proprio in riferimento al momento del gol. Rincara la dose Correa con «Ma sto fallo?» parlando di un fallo causato dal numero 32 al limite dell’area laziale. Grande gioia in casa Lazio e questi siparietti ne sono la dimostrazione.