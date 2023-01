Lazio, la difesa resta bunker: la statistica aggiornata

Nonostante il gol incassato ieri dalla Fiorentina, la difesa della Lazio resta la seconda del campionato dopo il Napoli

La difesa della Lazio resta un vero e proprio punto di forza per Maurizio Sarri in questa seconda stagione alla guida dei biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, la rete subita ieri dalla Fiorentina è solo la numero 16 del campionato.

I biancocelesti sono secondi per gol subito dietro al Napoli (15). I gol in meno rispetto a un anno fa sono ben 21. La Champions non è più un’utopia.