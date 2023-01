Lazio, la difesa ha perso solidità: il dato preoccupa

La Lazio ha subito 7 gol nelle ultime tre partite di campionato: la solidità della difesa sembra essersi smarrita

In casa Lazio c’è un problema legato alla smarrita solidità difensiva. Come riporta Il Tempo, nelle ultime tre giornate di campionato (Juventus prima della sosta, Lecce ed Empoli) i biancocelesti hanno incassato ben 7 reti. Allargando lo spettro alle 17 giornate, emerge che i biancocelesti sono passati dai cinque gol subiti nelle prime undici di campionato ai dieci nelle successive sei.

Il reparto va dunque registrato se si vuole tornare a competere seriamente per la Champions League. Molto passerà anche dal recupero del miglior Provedel, apparso in calo sul finire dell’anno e in questo inizio di 2023. L’ex Spezia sarà titolare anche a Sassuolo per poi probabilmente rifiatare in Coppa Italia contro il Bologna in favore di Maximiano.