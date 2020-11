Lazio, Kerzhakov: «Immobile? E’ pericoloso, ma abbiamo studiato la Lazio»

Il difensore dello Zenit, Mikhail Kerzhakov, ha parlato in conferenza stampa allo Stadio Olimpio alla vigilia della sfida con la Lazio

«Non sarà facile per noi, ma così come per tutte le squadre che hanno tanti giocatori nazionali». Così il difensore dello Zenit, Mikhail Kerzhakov, in conferenza stampa allo Stadio Olimpio alla vigilia della sfida con la Lazio. «Immobile? Non ha bisogno di presentazioni, è eccezionale, veloce, pericoloso spalle alla porte. Abbiamo già studiato a fondo le partite precedenti della Lazio, avremo modo di studiare ancora anche lui – rivela il difensore -. Porte chiuse in Italia un vantaggio per noi? L’unica arma in più per noi è che riusciremo a capire meglio cosa si diranno gli avversari in campo, però il calcio senza tifosi è sempre uno svantaggio. Non è bello». Chiamato ad esprimere un pronostico, dichiara: «All’andata la Lazio aveva tante defezioni, domani non sarà così, avranno un altro modo di giocare, dovremo essere bravi a capire. Ultima occasione per lo Zenit? Cerchiamo solo di pensare alla nostra prestazione, siamo concentrati e non pensiamo a cosa succederà dopo».