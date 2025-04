Lazio Juventus, Yildiz potrebbe saltare il match! La strada verso la Champions si complica per i bianconeri

Condividi via email

Lazio Juventus, Kenan Yildiz rischia di dover rinunciare allo scontro diretto contr o i biancocelesti: arriva il rosso contro il Monza

Grande ingenuità per l’attaccante bianconero Kenan Yildiz il quale è stato espulso inutilmente nel match di oggi tra Juventus e Monza. L’espulsione del turco potrebbe compromettere la stagione dei bianconeri in quanto il suo aiuto sarebbe stato molto utile nelle prossime due partite nelle quali, se arrivasse la decisione ufficiale del giudice sportivo, resterà in tribuna.

Il centravanti infatti rischia di saltare la sfida decisiva per il quarto posto in classifica di questa Serie A Lazio Juventus prevista per domenica 11 maggio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.