Protesta Lotito, tifosi biancocelesti in massa contro il presidente della Lazio. Il racconto - Lazio News 24

Condividi via email

Lotito nel mirino dei tifosi: proteste a Roma e striscioni anche in Germania. Il racconto

L’estate della Lazio si sta rivelando particolarmente tesa, e al centro delle critiche c’è ancora una volta il presidente Claudio Lotito. Mentre a Roma i tifosi biancocelesti scendono in piazza per manifestare il loro dissenso, anche a Monaco di Baviera è apparso uno striscione di protesta indirizzato proprio al patron della Prima Squadra della Capitale. Le immagini provenienti dalla Germania testimoniano come il malcontento verso la gestione societaria abbia ormai travalicato i confini nazionali.

La figura di Lotito è diventata il simbolo di una contestazione che il tifo organizzato della Lazio porta avanti da tempo. In questi giorni, è in corso una mobilitazione annunciata ufficialmente con un comunicato dai gruppi ultras biancocelesti, che hanno reso noti data, orario e modalità della manifestazione.

Il raduno è fissato per martedì 15 luglio alle ore 18:30, con appuntamento in Largo Corrado Ricci. Da lì, il corteo si muoverà lungo via dei Fori Imperiali, con destinazione Campidoglio, dove sarà chiesto un incontro ufficiale con il Sindaco di Roma Capitale e con l’Assessore allo Sport. Obiettivo dichiarato: esprimere un chiaro dissenso verso una gestione definita «svalutante» del patrimonio rappresentato dalla S.S. Lazio.

Nel comunicato si legge: «È arrivato il momento di sensibilizzare qualsiasi organo politico possibile. Chiunque ricopra un ruolo istituzionale è chiamato a prendere posizione e a esporsi per restituire a questa città e a questa tifoseria una squadra all’altezza del suo valore storico». Le parole sono forti e il messaggio è inequivocabile: la piazza chiede un cambio di rotta, e lo fa indicando direttamente Lotito come principale responsabile della situazione attuale.

I tifosi sottolineano inoltre la volontà di mantenere un comportamento civile durante la protesta, invitando tutti i partecipanti al rispetto del decoro urbano: «Non portiamo torce, fumogeni o petardi. Evitiamo danni a strade e monumenti».

Il clima resta teso, e la pressione su Lotito cresce giorno dopo giorno. Tra contestazioni locali e messaggi di protesta all’estero, la distanza tra la tifoseria e il presidente della Lazio appare sempre più ampia. Ora resta da vedere se e come il patron biancoceleste risponderà a questa nuova ondata di dissenso.