Lazio Juventus, Sacchi: «Severo il rosso a Cuadrado»

Lazio Juventus, Arrigo Sacchi analizza la partita e torna sul discusso rosso a Cuadrado.

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato la vittoria della Lazio di sabato sera: «La Juventus, unica squadra imbattuta in Europa, cede contro una Lazio in grande forma. I bianconeri di Sarri partono bene come non mai: bel possesso, ottime verticalizzazioni, palla che viaggia veloce, pressing e raddoppi a iosa. Gli uomini di Inzaghi soffrono e traballano. I bianconeri segnano con il risorto Ronaldo dopo una splendida azione. Potrebbero arrotondare il risultato, sbagliano alcuni gol: mai vista quest’anno una Juve così bella ed armoniosa. La Lazio soffre ma non crolla, aspetta momenti migliori».

«I ritmi della Juventus sono elevati, il pressing continuo grazie a una squadra compatta e organica come non mai. La domanda che veniva naturale era: quanto continueranno con questa intensità? I primi 30-35 minuti sono stati da ricordare, mentre negli ultimi 10 si è notata una flessione. I biancazzurri hanno più spazio e tempo per le giocate. Si infortuna Bentancur, uno dei migliori. Nel secondo tempo e in particolare dopo l’espulsione, per me forse troppo severa di Cuadrado, la Lazio di Inzaghi dilaga».