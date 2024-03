Lazio-Juventus, l’esultanza social di Caicedo al gol di Marusic – FOTO

Lazio-Juventus, l’ex biancoceleste esulta sui social al gol del calciatore montenegrino decisivo per la vittoria sui bianconeri

La vittoria in extremis sulla Juventus, permette alla nuova Lazio di Tudor di partire nel migliore dei modi in vista del finale di stagione. Un ex gloria biancoceleste sa bene cosa significa decidere una partita allo scadere, e infatti al momento della rete di Marusic Caicedo esulta cosi sui social sapendo l’importanza della rete siglata dal montenegrino.