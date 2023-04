Lazio-Juventus, le probabili scelte di Sarri e Allegri

Lazio-Juventus, a pochi giorni dalla supersfida casalinga contro i bianconeri queste le scelte ufficiali dei due allenatori

La sfida vinta con il Monza ha permesso alla Lazio di guardare alla gara contro la Juventus con fiducia, ma non può assolutamente fallire in una partita che vale moltissimo in ottica Champions. Allegri e Sarri non hanno ancora sciolto i dubbi di formazione, e queste dovrebbero essere le probabili scelte

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.