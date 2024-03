Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio-Juventus, a pochi giorni dalla sfida interna con i bianconeri queste dovrebbero essere le possibili scelte di Tudor e Allegri

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serata pre pasquale si preannuncia infuocata per la Lazio di Tudor che dovrà affrontare in casa la Juve. A pochi giorni dalla partita, queste le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Anderson, Immobile, Felipe Anderson

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Kostic, Miretti, Locatelli, Mckennie, Cambiaso, Chiesa, Kean