Sami Khedira, centrocampista della Juventus, sarà out contro la Lazio

Sami Khedira non ci sarà contro la Lazio. L’ex di Real Madrid e Stoccarda, come riportato da Calciomercato.com, sarà fuori dai giochi per un bel po’ di tempo. Attraverso il report dell’allenamento odierno pubblicato sul proprio sito ufficiale. La Juventus ha confermato che perderà per infortunio il centrocampista tedesco. Il giocatore si sottoporrà ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro in Germania. Questa operazione significa solamente una cosa: il classe ’87 con molta probabilità tornerà a calcare i manti erbosi nel 2020.