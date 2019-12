Lazio Juventus, ritiro tagliandi Coni e FIGC: i dettagli

Tutti i dettagli per quanto riguarda il ritiro dei tagliandi Coni e FIGC relativi a Lazio-Juventus

LAZIO-JUVENTUS – La S.S. Lazio comunica che, la consegna dell’accredito per i possessori delle tessere C.O.N.I. e F.I.G.C., verrà effettuata solo ed esclusivamente nella giornata di venerdì 6 dicembre alle ore 16:30 alle 18:30 fino ad esaurimento posti, presso lo sportello accrediti in viale delle olimpiadi 61 (ex ostello della gioventù). Saranno messi a disposizione solo i tagliandi posto validi per la Tribuna Monte Mario e, per il ritiro, sarà obbligatoria l’esibizione della tessera federale 2019 e di un documento di riconoscimento. La S.S. Lazio ricorda che non potranno essere emessi, per nessun motivo, tagliandi posto a coloro che risulteranno già in possesso di un titolo di accesso.