Lazio-Juventus, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio Juventus, a pochi giorni dalla gara interna di Coppa Italia ecco dove vedere il match in tv e streaming

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria di ieri con il Genoa, che la Lazio martedì scenderà nuovamente in campo per affrontare la Juventus. Il match vale il passaggio alla finale, e la squadra di Tudor deve rimontare i due gol di svantaggio. Il match inizierà alle ore 21 e sarà trasmesso su canale 5, ma non perdete la consueta cronaca testuale su LazioNews24!