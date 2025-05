Lazio Juventus, Di Gregorio travolge il Taty in area di rigore ma non viene fischiato il penalty! Cos’è successo

Lazio Juventus, Di Gregorio rischia di regalare il rigore decisivo ai biancocelesti! Ecco cos’è accaduto appena prima dell’inizio del recupero

Lazio Juventus sta mostrando dei ritmi esplosivi in questo finale di gara dove i biancocelesti stanno tentando l’assalto costante alla retroguardia piemontese. La squadra di Tudor è tuttavia ben ordinata in difesa e, a dimostrarlo, è quanto avvenuto poco prima del recupero.

Infatti il Taty si è smarcato abilmente in area ed ha subito un contatto da Di Gregorio in area guadagnando un calcio di rigore. A fermare tutto questa volta è stato il Var che ha evidenziato la posizione di fuorigioco dello spagnolo nel momento in cui ha recuperato il pallone. Un gran colpo di fortuna per i bianconeri che rimangono in vantaggio non senza spaventi.